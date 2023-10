Christian di Danimarca cerca la sua Cenerentola | il bizzarro annuncio su Instagram

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini Alla corte disiuna! A poche ore dalla festa di compleanno del principe di, il quale ha compiuto i suoi 18 anni, è arrivato uno stranosui profili social della famiglia reale. A quanto pare, una delle principesse ospiti al grande evento avrebbe perso la sua scarpa. Una storia, insomma, che ci ricorda il classico Disney. Sicuramente non si tratterà di una ragazza povera in rivalità con le sorelle, e la scarpa non sarà stata creata dalla fata turchina, ma comunque è possibile ...