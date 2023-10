Chirico | 'Corona in Rai è stato una delusione Accusa Fagioli ma dove sono le prove che inguaiano la Juve?'

..., ha schierato tra gli altri Alessandro Orsini, Tony Capuozzo, Daniel Lanternari, Maurizio Belpietro, Tiziana Ferrario, Andrea Del Mastro, Stefano Bonaccini, Silvia Sardone, Annalisa, ...

Chirico: 'Corona in Rai è stato una delusione. Accusa Fagioli ma ... Calciomercato.com

Chirico: 'Fagioli ha creato un danno alla Juve, ma Corona non può ... Calciomercato.com

Vince la serata la partita su Rai1, Fagnani e Gentili ‘pareggiano’, Floris batte nettamente Berlinguer e De Girolamo, in rimonta e terza assoluta con il ‘doping’ Corona. Il grafico di Studio Frasi mos ...Impossibile non parlare anche in JuveMania della vicenda scommessa che sta animando questa sosta del campionato e che, tanto per cambiare, sta coinvolgendo la Juventus..