Chiacchiere e riflessioni tra Oscar e Leonardo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nostradamus a parte (e comunque con alcune difficoltà interpretative), scrivere un libro che racconti il futuro non è mai riuscito a nessuno. Diversamente, si può provare a parlare del nostro rapporto con il futuro, di come prepararci non tanto agli avvenimenti in sé, quanto all’inevitabile scorrere del tempo, alla luce del fatto che passato e presente contengono i semi di ciò che si svilupperà e che, oggi, molti di questi semi non promettono granché di buono.Farinetti, imprenditore conosciuto per aver fondato la catena di punti vendita “Eataly”, ha dedicato a questo tema il suo nuovo libro. Si tratta di un saggio in cui lo scrittore prende spunto da personaggi e fatti del passato per poi riassumere i suoi “consigli di vita” in «dieci pratiche molto precise da mettere in atto, a mio parere, per avviarsi nella giusta direzione». Il perché dei riferimenti al ...