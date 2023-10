Chi vuole fare le scuole tecniche? Tracollo di iscritti ai professionali e licealizzazione record | ecco gli indirizzi svuotati

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Le iscrizioni ai licei crescono sempre di più, ma in tanti poi si perdono Un trend, quello appena descritto, che inoltre non mostra segni di cedimento, anzi. Come segnala un'analisi del portale Skuola.

Debole invece Mediobanca ( - 3,13%) che alla vigilia della record date per l'assemblea non puo' piu' contare sul sostegno degli acquisti diprendere posizione in vista dell'appuntamento del ...Negli ultimi dieci anni, se gli istituti tecnici hanno tenuto bene il loro posizionamento, i professionali sono crollati ...“Quando sono uscito dal calcio non ero sereno. Non ho finito come avrei voluto. Non dico che lo odio, ma ho smesso di seguirlo. Mi ha dato tante soddisfazioni… Leggi ...