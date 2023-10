Chi sono gli Alfieri del Lavoro 2023 | i 25 studenti tra i più bravi d’Italia

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’eccellenza dell’industria e della grande imprenditoria italiana, ma anche l’impegno e la dedizione nello studio e nella vita scolastica. Perché formazione e occupazione lavorativa segnano gran parte della vita delle persone e c’è chi, nell’uno e nell’altro ambito, diventa un modello, un esempio per l’intera società. Non per forza per i risultati numerici raggiunti, quanto piuttosto per la dedizione, per la passione e per gli effetti prodotti dalle loro attività. Mercoledì 18 ottobre al Quirinalestati premiati, come ogni anno, oltre ai venticinque neo Cavalieri delanche i migliori: i cosiddettidel. I 25delitaliani La medaglia del Presidente della Repubblica destinata ai venticinque ...