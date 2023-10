Chi è Pina Auriemma | coinvolgimento nell’omicidio Gucci e l’amicizia con Patrizia Reggiani | ecco qual è stato il suo ruolo “chiave”

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)è una figurache ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico a causa del suonel famoso omicidio. Nata a Napoli, è stata descritta come una “maga autoproclamata” e chiaroveggente. Tuttavia, durante le udienze in tribunale, ha negato di essere una “strega”. Chi è: il suo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.