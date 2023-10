Chi è Mirko Gancitano | futuro sposo di Guenda Goria

Leggi su dilei

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)presto sposi. La figlia di Maria Teresa Ruta è pronta a costruire una famiglia tutta sua, anche se in realtà una cerimonia spirituale, come l’hanno definita loro, è stata già celebrata a Santo Domingo. Ora si preparano a un matrimonio un po’ più convenzionale, che lui vorrebbe celebrare in chiesa e soprattutto nella sua Sicilia. Proviamo però a conoscere meglio lo: ecco di chi si tratta. Chi èSono circa due gli anni di differenza tra. Quest’ultimo è nato a Mazara del Vallo l’11 settembre 1991 e ha sempre avuto una grande passione per il piccolo e grande schermo. Ha infatti frequentato Televisione e Nuovi Media presso ...