Chi è Maurizio Petra | la fonte di Fabrizio Corona nel Calcioscommesse

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 18 ottobre 2023), nato nel 1968 a Napoli, è ladinell’ambito del caso legato ale lavora nel mondo della ristorazione a Beverino, in provincia di La Spezia., inoltre è lo zio materno di Antonio Esposito, ex promessa dell’Inter e stretto collaboratore di Nicolò Zaniolo, uno dei tre calciatori della nazionale, attualmente all’Aston Villa, coinvolti nello scandalo, assieme Sandro Tonali (Newcastle) e Nicolò Fagioli (Juventus). Grande appassionato di calcio e tifoso del Napoli,ha spiegato di aver contattatoper aiutare il nipote e supportarlo in questa sua battaglia. “Mi hanno offerto qualsiasi cifra. Ma ...