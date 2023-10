Chi è il pilota di MotoGP più pagato nel 2023? Marquez Paperone ancora per poco | in 4 davanti a Bagnaia!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il Mondialeè entrato nel vivo e si è accesa la lotta tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin per la conquista del titolo iridato. Il Campione del Mondo in carica ha trionfato in Indonesia, dove invece lo spagnolo è caduto. Il centauro della Ducati ufficiale vanta così 18 punti di vantaggio sull’iberico quando mancanocinque eventi al termine della stagione che si concluderà il 26 novembre a Valencia. Gli appassionati si chiedono spesso quali sono gli stipendi dei piloti: quanti soldi guadagnano gli uomini che corrono in? Parliamo di cifre relativamente elevate, vista l’importanza mediatica del Circus e gli sponsor che vi circolano attorno. I piloti che si schierano sulla griglia di partenza non possono di certo lamentarsi del loro conto corrente e gli emolumenti sono particolarmente ...