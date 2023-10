Chi è Federica Carletti | la giovane schiacciatrice plasmata da Velasco che potrebbe far comodo all’Italia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)si è resa protagonista di una splendida prestazione nell’ultima giornata della Serie A1 di volley femminile. Laha infatti messo a segno 25 punti, con il 53% in attacco e il 47% in ricezione, 3 muri e 2 ace, anche se non sono stati sufficienti per guidare Busto Arsizio alla vittoria contro Scandicci (le toscane si sono imposte per 3-1 sotto i colpi di Ekaterina Antropova). Le Farfalle hanno perso la seconda partita consecutiva dopo essersi inchinate contro Milano all’esordio, fiaccate dai colpi di Paola Egonu. La 23enne toscana ha confermato di essere un ottimo prospetto, come si era già intuito nella passata annata agonistico passata a Pinerolo, quando al debutto nel massimo campionato mise a segno 187 punti contribuendo alla salvezza delle piemontesi dopo aver conquistato la promozione nella stagione ...

In onda su Rai3 in prima serata stasera, mercoledì 18 ottobre, una nuova puntata di 'l'ha visto' come sempre condotto daSciarelli. Come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni degli scomparsi e persone in difficoltà. Oggi si parlerà del caso di ...(Adnkronos) - In onda su Rai3 in prima serata stasera, mercoledì 18 ottobre, una nuova puntata di 'Chi l'ha visto' come sempre condotto da Federica Sciarelli. Come sempre gli appelli, le richieste di ...Tra i casi irrisolti tra cui Federica Sciarelli ci consuttà stasera ... A seguire l'assurdo sequestro di Salvatore Legari: dove lo hanno portato Chi ha fatto sparire l'imprenditore emiliano