Chi è Baba Vanga e perché oggi si parla delle sue premonizioni

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 18 ottobre 2023), al secolo Vangelija Pandeva Dimitrova, è stata una nota chiaroveggente bulgara, nata nel 1911 e morta nel 1996, protagonista di una serie di profezie di cui siancoraper alcuni parallelismi con l’attuale situazione internazionale. Prima di morire, infatti, la donna elencò cinque catastrofi che sarebbero avvenute nel 2023. Due di queste erano relative a un olocausto nucleare e a una guerra in Israele. Eventi che in molti hanno associato alle guerre in Ucraina e in Medioriente. Cieca e analfabeta, ha vissuto tutta la sua vita in un villaggio montano vicino a Blagoevgrad, meta di pellegrinaggio di tantissimi fedeli, convinti che la misteriosa figura femminile avesse anche poteri paranormali.sosteneva di essere in contatto con degli esseri ultraterreni ...