Chi c’è dietro Fabrizio Corona | «Il sito Dillinger News è mio | se lui esagera gli chiederò di allontanarsi»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Chi c’è? Mentre l’ex fotografo dei vip va in tv ma non fa altri nomi di calciatori invischiati nel caso scommesse illegali, il suocontinua a pubblicare estratti e confessioni di presunti puntatori. Con storie annesse. Eppure, grattando la superficie, arrivano sorprese anche da quel fronte. Il quotidiano Domani ha ricostruito la macchina che gestisce gli introiti pubblicitari diSrl. Utilizzando i documenti societari e alcune fonti coperte. E così si scopre che il socio unico della società è un commercialista di Vibo Valentia. Si chiama Andrea Betrò. Che è anche socio dell’azienda Montecarloadv. Insieme a Publiemme, la società dell’editore di LaC, un’emittente calabrese. La Montecarloadv non è ancora attiva. Chi è ...