Charlie Danza Charlot al Teatro Lo Spazio di Roma dal 25 al 29 ottobre

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)– Debutta in prima assoluta alLodal 25 al 29, un omaggio aChaplin con le coreografie e la regia di Mario Piazza. “Al di là dei generi e degli stili, uno spettacolo puro. “, e poi, modern-dance, e così via sono utili classificazioni da trattare con ogni rispetto, ma non erano queste le tecniche che mi interessavano nel momento in cui il soggetto di questa coreografia si è presentato alla mia fantasia creativa, bensì lo spettacolo in sé come forma di comunicazione” annota Mario Piazza. Non a caso, quindi, forse anche in concomitanza con il restauro di uno dei film più fortunati di Chaplin, “Il ...