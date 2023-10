Champions | Dinamo Sassari annuncia il ricorso | ' Partita falsata'

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Lainizia la nuova stagione dellaLeague con una sconfitta per 85 - 93 in Polonia sul campo del King Szczecin . La sconfitta, però, è stata macchiata da un clamoroso errore ...

LaSassari inizia la nuova stagione dellaLeague con una sconfitta per 85 - 93 in Polonia sul campo del King Szczecin . La sconfitta, però, è stata macchiata da un clamoroso errore ...

Basket: la Dinamo sconfitta in Champions, ma farà ricorso Agenzia ANSA

La Dinamo parte male in Champions RaiNews

Nel secondo tempo Sassari ha continuato a sbandare in difesa e a essere imprecisa in attacco, arrivando ad avere uno svantaggio di 27 punti. Nel finale di partita però ha risollevato la testa e si è ...Esordio stagionale amaro in Champions League per la Dinamo Banco di Sardegna, che ieri sera ha perso per 85-93 in Polonia sul campo del King Szczecin. (ANSA) ...