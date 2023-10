Champions basket | Dinamo Sassari sconfitta ma farà ricorso per un clamoroso errore arbitrale

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Laè partita con unainLeague diin casa dei polacchi del King Szczecin, ma è pronta a fare. Questo perché gli arbitri dell’incontro si sono resi protagonisti di unche tinge di giallo l’incontro. Per undegli ufficiali di campo, il secondo quarto dell’incontro è durato 11 minuti anziché 10 e nel minuto aggiuntivo i sardi hanno subito 4 punti. Non solo: per rimediare all’, gli arbitri hanno fatto partire il cronometro nel terzo quarto da nove minuti anziché da dieci. “È successa una cosa incredibile, eravamo sotto di 11 punti abbiamo subito 4 punti allo scadere e finito con 15 punti di svantaggio. Gli arbitri hanno fatto giocare 21 ...

Il programma, l'orario e come vedere in diretta Tortona - Murcia , sfida valida come 1giornata del Gruppo H dellaLeague 2023/2024 di. Inizia in casa contro la formazione spagnola il percorso degli uomini di coach Ramondino, che in campionato hanno ottenuto due vittorie dopo la sconfitta all'...

Basket: la Dinamo sconfitta in Champions, ma farà ricorso Agenzia ANSA

Basket: la Dinamo in Polonia per l'esordio in Champions Agenzia ANSA

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, mercoledì 18 ottobre: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il calcio femminile con la Champions League, il basket con EuroLeague ma ...Cantù è già lì dove sogna di stare, nelle prime posizioni per dare l’assalto alla promozione in Serie A. Dopo la sconfitta inaugurale il team di Devis Cagnardi ha cambiato marcia e con tre vittorie co ...