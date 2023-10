Cetara | Lollobrigida | “Rilanciare la pesca per garantire la sovranità alimentare”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Laè una risorsa. Non è possibile continuare a vedere le nostre marinerie deprimersi ed essere cancellate attraverso regole che poco hanno a che fare con la sostenibilità ambientale e molto con la insostenibilità economica di alcune scelte che hanno ridotto le marinerie europee ma soprattutto quella italiana in maniera drastica”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e dellae delle Foreste, Francescoper partecipare ad una riunione plenaria dell‘Istituto centrale Repressione frodi (Icqrf). La prima tappa disi è svolta su una tonnara dove ha incontrato gli armatori ed i rappresentanti delle società che operano in questo settore per ascoltare le loro istanze. Si tratta di “riformare questo ...