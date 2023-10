Cervo si infila nell’abitacolo e provoca incidente | Manuel muore a 35 anni

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)mortale avvenuto poco dopo le 7 di oggi, mercoledì 18 ottobre, nel territorio di Quero Vas, in provincia di Belluno. A perdere la vita èFavaro, un 35enne nato a Treviso, attualmente residente a Salzano. Il camion condotto da Favaro, viaggiava in direzione Belluno e si è rovesciato per colpa di un. LEGGI ANCHE: Politica in lutto, addio al giovane sindaco Diego Bertocchi La dinamica dell’L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe uscito di strada con il proprio camion dopo aver investito unmentre percorreva la provinciale 1, all’altezza della località Marziai. L’animale sarebbe finito addirittura nella cabina di guida e nella manovra il veicolo si è rovesciato, concludendo la sua corsa contro gli alberi all’esterno della carreggiata stradale. Anche il ...