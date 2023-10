Cellino difende Tonali | «È pulito | è un ragazzo con dei principi | comprò la casa a sua madre»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 18 ottobre 2023). Sandroè “”, hasani. Parola di Massimoche ha parlato al Telegraph. Leeds ha avutoquando era presidente del Brescia. Il Telegraph lo descrive come una figura paterna per. È un’intervista surreale, per le risposte didice che l’indagine susta cercando di distruggere la carriera del giocatore. «Posso scommettere la mia anima che è uncon dei. Tutti i miei giocatori a Brescia lo amano. La prima volta che ha avuto soldi ha comprato una macchina per suo padre, un falegname. Suaera un’infermiera e lui le ...