Cecina | sindaco Lippi | “Mi sono disintossicato | torno al lavoro”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il primo cittadino oggi è rientrato in Comune nonostante la contrarietà del suo partito, il Pd. Nel luglio scorso venne trovata nella sua auto una piccola dose di cocaina “Percorso completato. Come vi avevo promesso, ho portato a termine il percorso di disintossicazione: lo ha certificato il servizio dipendenze dell’Asl.a lavorare per voi cittadini che mi avete eletto: protrarre ancora l’impedimento temporaneo costituirebbe una mancanza di rispetto verso chi mi ha incaricato di guidare l’Amministrazione Comunale”. Così si è rivolto ai suoi concittadini con un post su Facebook Samuele(Pd),di(Livorno), che oggi è rientrato in Comune nonostante la contrarietà del suo partito. Nel luglio scorsoaveva lasciato l’incarico per impedimento ...