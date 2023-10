Cecina | sindaco Lippi | “Mi sono disintossicato | torno al lavoro”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) – “Percorso completato. Come vi avevo promesso, ho portato a termine il percorso di disintossicazione: lo ha certificato il servizio dipendenze dell’Asl.a lavorare per voi cittadini che mi avete eletto: protrarre ancora l’impedimento temporaneo costituirebbe una mancanza di rispetto verso chi mi ha incaricato di guidare l’Amministrazione Comunale”. Così si è rivolto ai suoi concittadini con un post su Facebook Samuele(Pd),di(Livorno), che oggi è rientrato in Comune nonostante la contrarietà del suo partito. Nel luglio scorsoaveva lasciato l’incarico per impedimento temporaneo per motivi di salute: ilfu fermato da una pattuglia dei carabinieri per un controllo nella zona di Riparbella e nella sua auto ...