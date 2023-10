(Di mercoledì 18 ottobre 2023)ha promosso un' iniziativa su Instagram che vede come protagonista lei e altre celebrità come Tommaso Zorzi, Guè e altre, che prevede la vendita di vestiti...

La 33enne, sorella di Belen, non ha potuto non replicare per le rime E' stata attaccata per il lancio di una piattaforma su cui si vendono vestiti usati da personaggi notistavolta ha perso la pazienza e ha fatto il dito medio a un follower di Instagram. La showgirl, sorella di Belen e fidanzata di Ignazio Moser , ha risposto alla critica di un utente ...

Cecilia Rodriguez fa il dito medio a una follower: «Informati prima di parlare» leggo.it

Cecilia Rodriguez, i sacrifici per Ignazio Moser: «Mi sono svegliata alle 8 di domenica mattina per lui, se qu leggo.it

Pare che i due abbiano strappato la conduzione del format storico di MTV a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. L’argentina e il figlio del campione di ciclismo hanno condotto le ultime due edizioni del ...Dopo alcune settimane di silenzio sui social, Belen Rodriguez è tornata ad aggiornare i suoi numerosi fan sui grandi cambiamenti che ha deciso di ...