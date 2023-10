“C’è anche lei” Sophie Codegoni | la notizia dopo l’intervista bomba a Verissimo

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il “caso”Codeogni e Alessandro Basciano è ancora aperto. Apertissimo, perchél’annuncio della rottura l’ex tronista di Uomini e Donne è stata ospite di Silvia Toffanin adove ha rilasciato un’intervista. Ha parlato a ruota libera, compresi alcuni tradimenti del papà di sua figlia Celine Blue. “Erano già uscite delle foto di lui con una ragazza, gli dico che se vuole sono disposta a ricominciare seriamente. Lui mi risponde ok, poi mi dice che era stato a Ibiza per lavoro e che stava per uscire una foto con una ragazza nella lounge”. “Mi ha detto che era una turista inglese che gli aveva chiesto informazioni – ha continuato– Allora io gli ho spiegato che mi sembrava strano e che non mi piaceva mi dicesse le cose solo in queste circostante. Poi mi arrivano tanti ...