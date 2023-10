Cdp | programma da 100 mln € con Equita e Mcc per promuovere l’innovazione tecnologica

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Prende il via ildi finanziamento “Basket Bond Tech” di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Mediocredito Centrale (Mcc) ed, dedicato a società appartenenti al settore del digitale e a progetti di innovazione. Il piano ha l’obiettivo di offrire alle PMI e alle Mid-Cap italiane uno strumento alternativo al canale creditizio tradizionale per finanziare i loro piani di investimento e crescita, anche per linee esterne, e rafforzarne la competitività in Italia e all’estero. Il progetto prevede l’emissione, da parte delle imprese partecipanti, di minibond sottoscritti da un’apposita società di cartolarizzazione, quest’ultima finanziata a sua volta attraverso un’emissione di titoli (asset backed securities) sottoscritti da CDP e MCC, in quote paritetiche. I minibond sono emessi su base unsecured 1, possono avere una ...