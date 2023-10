CBD e calcio | la correlazione tra canapa e attività sportiva

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il mondo dello sport è costantemente alla ricerca di metodi innovativi per migliorare le prestazioni degli atleti e accelerare il recupero dopo gli sforzi intensi. Negli ultimi anni, il CBD (cannabidiolo) è emerso come una possibile risorsa preziosa per i giocatori die altri atleti di alto livello. Questo composto naturale, estratto dalla pianta di cannabis, ha dimostrato una serie di benefici che lo rendono un eccellente alleato per i calciatori. In questo articolo, esploreremo le ragioni per cui il CBD è un valido aiuto per i giocatori di. 1. Riduzione dell’infiammazione Uno dei vantaggi più significativi del CBD per i giocatori diè la sua capacità di ridurre l’infiammazione. Durante una partita o un allenamento intensivo, i muscoli e le articolazioni subiscono stress considerevoli. L’infiammazione è una ...