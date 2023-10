Cavese-Rotonda | arbitro accusa malore e viene portato in ospedale | gara sospesa

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) È stataall’intervallo la partita tra, in programma a Cava de’ Tirreni e valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia Serie D 2023/2024. L’, Gabriele Sciolti di Lecce, ha infattito uned è stato trasinper accertamenti. Già al 20° minuto il direttore disi era sentito male e, accompagnato dai sanitari, era rientrato negli spogliatoi salvo poi tornare in campo tra gli applausi del pubblico. I problemi respiratori si sono però ripresentati al 45? ed il match è stato interrotto. SportFace.