Catanzaro-Feralpisalo’ | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I calabresi per restare nelle primissime posizioni, i lombardi per lasciare i bassi fondi della classifica.si giocherà sabato 21 ottobre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Ceravolo.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi stanno vivendo un gran momento e per certi versi inaspettato. Gli uomini di Vivarini sono attualmente terzi a sole due lunghezze di ritardo dalla capolista. Nelle ultime quattro gare hanno ottenuto due pareggi e due vittorie, queste ultime in trasferta contro Sampdoria e Sudtirol. Situazione diametralmente opposta in casa lombardala vittoria è arrivata soltanto una volta, a fronte di 6 sconfitte e due pareggi. La situazione di classifica ...