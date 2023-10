Catania | ‘Operazione Dazio’ | i nomi degli arrestati

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Pubblicato il 18 Ottobre, 2023 Alle prime ore del mattino, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica die della Procura della Repubblica per i Minorenni, militari del Comando Provinciale Carabinieri di, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e dal Nucleo Cinofili, hanno dato esecuzione a due ordinanze applicative di misure cautelari personali emesse dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i Minorenni, nei confronti di sette (7) soggetti, uno dei quali minore, indagati per estorsione, lesioni personali commesse in più persone riunite con utilizzo di armi, violenza privata, il tutto con l’aggravante del metodo mafioso. Gli accertamenti investigativi avrebbero consentito di accertare ...