Catania | 15enne a capo di gang incubo di una discoteca | 7 misure cautelari

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - Sette indagati, tra cui di un adolescente, accusati a vario titolo di estorsione, lesioni personali commesse in più persone riunite con utilizzo di armi, violenza privata, il tutto con l'aggravante del metodo mafioso. La '', agendo col metodo mafioso e avvalendosi della forza intimidatrice espressa dal sodalizio, tra il febbraio e il maggio scorso, avrebbe attuato una serie di violenze e minacce nei confronti del titolare e dipendenti della‘ECS Dogana' che si trova nel porto di, "assoggettandoli a una vera e propria condizione di succube", dicono i carabinieri. Gli indagati, con le modalità del ‘branco', avrebbero ‘spadroneggiato' all'interno del locale con avventori e addetti ai lavori, ingaggiando finte risse per creare disordini, minacciando e picchiando ...

Un "branco" guidato da uno stretto congiunto di un boss mafioso avrebbe spadroneggiato in una discoteca di ingaggiando finte risse per creare disordini, minacciando e picchiando barman e buttafuori per estorcere ... Perdite derivanti dal mancato incasso degli ingressi e delle consumazioni, riduzione delle presenze e criticità nella gestione dei dipendenti, alcuni dei quali, intimoriti, preferivano cambiare turni ...