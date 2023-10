Castel Volturno è attraversato da un malessere sottile Corsport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)da un, scrive il Corriere dello Sport che con Antonio Giordano si sofferma sulla visita a sorpresa di ieri del presidente al centro sportivo del Napoli. Bentornati a, l’epicentro d’un villaggio tormentato,da unche sta (ancora) lì, mica è scomparso. È chiaro che siano passate le nottate, però nulla è mutato: la crisetta (etta?) resta, la ferita per la sconfitta con la Fiorentina non s’è cicatrizzata, hanno messo le viti alla panchina di Garcia – vero – ma poi basta un soffio di vento per accorgersi che non li abbiano avvitati, semplicemente adagiati nelle filettature. E in questo senso di precarietà che Aurelio De ...

Garcia ha sempre scelto lui, si è allenato aa differenza di Raspadori che tornerà oggi dalla Nazionale Napoli's forward Giovanni Simeone (L) tries to score against Sassuolo's goalkeeper Andrea Consigli 47during the Italian Serie ...

Castel Volturno (Caserta), aereo da turismo disperso: il video delle ricerche La7

Aurelio De Laurentiis è arrivato a metà del pomeriggio, verso le 16,30, a Castel Volturno. Questa volta non aveva intenzione di seguire l'allenamento dei calciatori, ma di fare ...In Uganda ha un appezzamento di terreno. Può tornarci grazie agli incentivi per i rimpatri. Uno strumento ancora poco conosciuto ...