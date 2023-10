Caso scommesse | Nicolato | «Va di moda dare sentenze | la vera colpa è la loro»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Paolo, ex ct dell’Italia Under 21, si è espresso sull’ormai noto: ecco che cosa ha detto Paolo, ex ct dell’Italia Under 21, ha così parlato in un’intervista al Corriere dello Sport. LE PAROLE – «Fa male, sono ragazzi a cui voglio bene e che mi hanno dato sempre tanto anche dal punto di vista umano. Oggi va di, io spero solo che siano coinvolte meno persone possibile. Dobbiamo farci qualche domanda, interrogando anche quelli della mia generazione. Io vedo attorno a questi ragazzi una grande crisi delle agenzie educative che invece dovrebbero aiutarli. Che insegnamenti diamo? Come spieghiamo il valore del denaro? Io vedo più difficoltà nella generazione dei genitori di questi ragazzi. E dobbiamo tutti sentirci ...