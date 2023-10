Caso scommesse | il modello Nba è applicabile ai nostri giovani? Ecco come controllano loro 'i rookie'

Da quando si è concretizzata è stato tutto rapido fino alla firma' Il giocatore del Bari non ha voluto commentare ilche sta agitando il calcio italiano: 'Domanda delicata, non so come ...

Lippi: “Milan - Juve partita equilibrata. Caso scommesse È una cosa vomitevole” Tutto Juve

«Sono distrutto, quello che sta succedendo è allucinante. Non c'entro niente, la gente su questa vicenda delle scommesse fa i nomi a caso», ha detto il calciatore al telefono con l'ANSA. Scommesse, ...in relazione ad attività di scommesse illegali. Sandro è pienamente impegnato nelle indagini e continuerà a collaborare con tutte le autorità competenti. Lui e la sua famiglia continueranno a ricevere ...