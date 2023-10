Caso scommesse | Fagioli scagiona la Juve e spiega il perché | 'Stavo rinnovando e'

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nel corso della deposizione fatta da Nicolòdavanti al procuratore della Figc Chiné per il, che ha portato...

Fabrizio Corona fa ancora tre nomi per il: l'ex paparazzo chiama in causa altri giocatori della Nazionale In esclusiva a Striscia la Notizia, dalla quale ha ricevuto il Tapiro d'Oro, Fabrizio Corona ha fatto altri tre nomi che ...

Caso scommesse: quanto ci hanno perso Fagioli e Zaniolo. E quanto ci guadagnerà (lecitamente) Corona Open

Nicolò Fagioli sembra essere uscito dal vortice che lo aveva coinvolto per primo nel caso scommesse. Il centrocampista della JUventus ha patteggiato con la Figc. 12 mesi di squalifica, 7 dall'attività ...Sandro Tonali adesso rischia grosso. La rivelazione sul centrocampista è scioccante. Anche il Milan è coinvolto nello scandalo scommesse.