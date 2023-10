Caso scommesse | Fagioli patteggia 7 mesi | Tonali interrogato a Torino

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Calciatori coinvolti nelsqualificato e, mentre ilsi amplia Mentre il noto personaggio Fabrizio Corona promette rivelazioni sconvolgenti, ildei calciatori coinvolti nellesu piattaforme non autorizzate continua a tenere banco. La procura dista conducendo un’indagine incalzante mentre la giustizia sportiva sta chiudendo i conti con i primi imputati. Nelle stesse ore in cui Fabrizio Corona annunciava “bombe” da sganciare in diretta tv dopo la partita dell’Italia, il calciatore bianconero Nicolòha perfezionato unmento con la procura della FIGC, che lo vedrà squalificato per sette. La ...

Infine, Corona ha trattato il, o presunto, delledi Zalewski . Come tutti sappiamo per ora il giocatore della Roma non è indagato , anzi dice che agirà contro Corona per ...

Corona, tutti i nomi dei calciatori del caso scommesse: rivivi la diretta in tv Corriere dello Sport

In seguito alla sua ospitata ad Avanti Popolo, Fabrizio Corona ha accusato la Rai di censura. Come saranno andate realmente le coseDagli allenamenti con la Juventus alla cura della ludopatia: come funzionerà la squalifica di Nicolò Fagioli per scommesse ...