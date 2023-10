Caso scommesse | Cellino | “Tonali è un grande giocatore A Milano facile farsi brutte compagnie”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Sule sulle vicende collegate a Sandroha voluto parlare anche il presidente del Brescia, Massimoche ha visto crescere ilcon la maglia delle Rondinelle. Queste le parole dial Telegraph.: “Sandroè un, uno pulito che lavora per diventare uno dei migliori. Maè una città in cui èfrequentare cattive. All’inizio si sentiva solo. Tornava a Brescia ogni settimana per vedere gli amici, ma non aveva la patente quindi gli dissi di prendere lezioni. Quando passò l’esame mi mandò la foto. Era il 2020, ma non credo sia diverso adesso da quello che era allora. È coinvolto in ...