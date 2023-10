Caso Negreira-Barcellona | UFFICIALE | Laporta nel registro degli indagati per corruzione | Estero

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) 2023-10-18 20:06:00 Arrivano conferme: (ANSA) – MADRID, 18 OTT – L’attuale presidente del, Joan, è stato iscritto sulin Spagna per il cosiddetto ‘’, riguardante sospetti di presunti pagamenti illeciti ad arbitri da parte del club calcistico catalano. Come si apprende da una nota, a(presidente del Barça tra il 2003 e il 2010 e di nuovo a partire dal 2021) sono attribuite principalmente accuse di “” e “sportiva”. Tra i principali sospettati della trama c’è José María Enríquez, ex arbitro e poi vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale spagnolo, che ...

L'attuale presidente del Barcellona , Joan Laporta , è stato iscritto sul registro degli indagati in Spagna per il cosiddetto '', riguardante sospetti di presunti pagamenti illeciti ad arbitri da parte del club calcistico catalano. Come si apprende da una nota ufficiale, a Laporta (presidente del Barca tra il ...

Caso Barcellona-Negreira, anche il presidente Laporta tra gli indagati La Gazzetta dello Sport

'Caso Negreira', indagato il presidente del Barcellona Agenzia ANSA

(ANSA) - MADRID, 18 OTT - L'attuale presidente del Barcellona, Joan Laporta, è stato iscritto sul registro degli indagati in Spagna per il cosiddetto 'caso Negreira', riguardante sospetti di presunti ...E' stato iscritto sul registro degli indagati in Spagna per il cosiddetto 'caso Negreira', riguardante sospetti pagamenti illeciti ad arbitri da parte del ...