Caso calcioscommesse | “Finisce la Serie A” | dure accuse di Corona

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)ha rilasciato altre dichiarazioni sulscommesse da lui reso noto nei giorni scorsi, di seguito quanto dichiarato in diretta Le rivelazioni di Fabriziosulla questione scommesse hanno sconvolto l’intero panorama calcistico italiano. Il noto personaggio televisivo finora ha svelato solo alcuni nomi: Fagioli, che è stato il primo nome uscito ad agosto, Tonali e Zaniolo, interrogati nel ritiro della Nazionale a Coverciano nei giorni scorsi e, per ultimo il romanista Zalewski. Quest’oggiha anche pubblicato un video di Azmoun intento a giocare in tribuna. Tuttavia, si parla di una lista molto lunga, in tanti temono che siamo solo all’inizio dello scandalo. Lo scandalo scommesse può allargarsi? La risposta diIntervistato da Nunzia di Girolamo, nel suo programma Avanti ...