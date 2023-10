Carne coltivata | il trucco del governo | ha chiesto di ritirare il suo ddl dall’esame dell’Ue per paura di una sonora bocciatura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Sul divieto di produzione e immissione sul mercato della, l’Italia dovrà essere pronta al braccio di ferro in ambito europeo. Illo ha capito e si è mosso di conseguenza, ritirando la notifica Tris, che i Paesi Ue devono inviare a Bruxelles quando vengono approvate leggi che ostacolano la libera circolazione delle merci in ambito comunitario. Si mira, così, a prevenire la creazione di barriere commerciali. Una decisione, quella italiana, che sa di ritirata strategica per sottrarre il testo all’esame dell’Unione europea ed evitare una. Il ddl approvato il 19 luglio 2023 in Senato è ora in consultazione alla Camera. “Sanno che la norma verrà bocciata (dalla Commissione Ue, ndr) e non vogliono che accada prima dell’attuazione della legge” ha commentato la ...