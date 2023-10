Carlos Augusto | debutto amaro col Brasile! Uruguay si impone 2-0

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)-Brasile è terminata con il punteggio di 2-0.percon la Nazionale verdeoro AMAREZZA –-Brasile è terminata con il punteggio di 2-0. La squadra del CT Bielsa trova due gol per tempo: ad aprire le marcature Darwin Nunez al 42?. Chiude la partita de la Cruz al 77?.con la maglia verdeoro per. Per il laterale dell’Inter 73? minuti in campo, prima di essere sostituito da Guilherme Arana. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati