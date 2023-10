Carcere di Secondigliano | pubblica video su TikTok in cella | condannato ad altri 13 mesi

... ucciso in un agguato sette ann iprima sul lungomare di Terracina, sono finiti inper ... o partnership", tra i Di Lauro ed altri clan di, come Licciardi e Vinella Grassi, "per il ...

Secondigliano, sorpreso in carcere col cellulare su Tik Tok ... anteprima24.it

Polizia Penitenziaria - Carcere di Napoli Secondigliano: dieci ... Fp Cgil

Lunedì pomeriggio era stato sorpreso dalla Polizia penitenziaria mentre pubblicava un video su Tik Tok all'interno della propria cella, utilizzando uno smartphone detenuto illecitamente. Lo rende noto ...Il clan di via Cupa dell’Arco aveva minacciato i parenti di Salvatore Tamburrino, promettendo però immunità se l’uomo non avesse ...