Capriate | accesa lite condominiale tra due famiglie | intervengono i carabinieri

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)San Gervasio. Sono dovuti intervenire iper placare gli animi delle duecoinvolte in una violentascoppiata nella tarda serata di martedì (17 ottobre) in un condominio di via Bustigatti 21 aSan Gervasio. Erano le 22.30 quando si è scatenato il parapiglia, all’origine del quale ci sarebbero dei futili motivi tra vicini di casa. Quattro le persone che si sono affrontate, prima a parole e poi con spintoni e cazzotti: due donne di 24 e 29 anni, e due uomini di 34 e 45, tutti di origine straniera. I toni accesi della discussione hanno fatto preoccupare altri residenti nel palazzo, che hanno chiamato il 118. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’automedica per soccorrere i coinvolti, che sono poi stati trasportati con ferite lievi agli ospedali di Treviglio ...