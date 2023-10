Capodimonte-Colli Aminei | dossier di un disabile | “Così sosta selvaggia mi nega i diritti”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAuto e moto sono ovunque. Strisce pedonali invase, marciapiedi occupati militarmente. Perfino le rampe per disabili sono bloccate. Ma Fabrizio S., 53enne in carrozzina, non si è dato per vinto. E armato di cellulare ha scattato foto, documentato lo scempio quotidiano. Ha girato per. Tuttavia il problema, a Napoli, è riscontrabile ovunque. Questa non è una città per disabili. A ribadirlo è ilfotografico di Fabrizio. Un’iniziativa per sensibilizzare le autorità, anzitutto. Loro sarebbero tenute a controllare e sanzionare i trasgressori. Le immagini sono decine. La mobilità, per un diversamente abile, assomiglia a una gimkana. Talvolta è proprio impossibile. Ogni giorno, spiega il 53enne, si trova chi “parcheggia la macchina sulle strisce pedonali, tra i ...