Capaccio Paestum | spaccio di stupefacenti | arrestato pusher

Leggi su zon

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Un uomo residente nel napoletano è stato tratto in arresto dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Agropoli. L’uomo – come riporta Salerno notizie – è stato sorpreso con oltre 100 grammi di cocaina purissima nel comune di. Attualmente, sono in corso le indagini per risalire ad eventuali altrie clienti della zona. Segui ZON.IT su Google News.