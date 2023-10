Cannavaro | «Nel 1993 sono stato a casa di Maradona in Argentina | aveva già un campo di padel»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Fabio, ex difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Calciomercato.com: Cosa rappresentaper un napoletano? «Tutto, da sempre. Per noi era ed è un Dio. La prima volta che l’ho visto avevo 12 anni, eravamo nello spogliatoio del San Paolo; poi ho avuto la fortuna di viverlo come compagno perché il giovedì andavo con la prima squadra, e come amico frequentandolo a Dubai. E’ un peccato se ne sia andato così, sicuramente poteva vivere di più» Ci racconti un aneddoto con lui? «Neleravamo in tournée con il Napoli in, andammo asua e lì vidi il primoda. Provò a coinvolgerci, ma quando si accorse che nessuno di noi sapeva giocarci capì che era meglio lasciar perdere» Come vedi Spalletti per la ...