Camila Giorgi | filtri o no non cambia niente | look micidiale | fan in estasi

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)è tornata a far scatenare i social con i suoi scatti da capogiro. Ilha steso tutti. Oltre ad essersi guadagnata una notevole popolarità – non solo in Italia ma anche a livello internazionale – per le sue vittorie,è ormai famosa per essere una delle tenniste più desiderate di sempre. Sui social non si risparmia mai, con foto da perdere il respiro che ogni volta mandano in delirio i fan. Con l’ultimo scatto apparso sul suo profilo è tornata a far scatenare questi ultimi. InstagramLa tennista di Macerata nel corso della sua carriera ha riscosso diversi successi. Tutto perè cominciato quando aveva solamente 5 anni. Dopo aver praticato ginnastica artistica da bambina, si è ...