Camera dei Deputati | venerdì la premiére del docufilm dedicato ad Angelo Vassallo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNella suggestiva cornice dell’Aula dei Gruppi Parlamentari delladei, il prossimo20 ottobre, a partire dalle ore 15:00 in via Campo Marzio 78, si terrà l’anteprima delintitolato “Quel che Resta”, un sentito omaggio a, noto come il “Sindaco Pescatore”. Questa emozionante produzione è stata realizzata e diretta da Luca Pagliari. “Quel che Resta” è molto più di un semplice documentario; rappresenta un’ulteriore testimonianza, dopo due libri e una fiction, della vita straordinaria die del suo strenuo impegno nella difesa del territorio dal malaffare. La storia di, un vero baluardo del proprio territorio, si erge ...

... 'Il Ddl ha già avuto il VIA LIBERA in Senato, è stato appena APPROVATO in Commissione alla... Non solo non ritiro il DDL, ma sono più convinto che mai di dover dar corso alle indicazioni...

Caro libri: le proposte della FLC CGIL alla Camera dei Deputati FLC CGIL

Camera approva rinvio della pdl su salario minimo in commissione - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Nella suggestiva cornice dell'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, il prossimo venerdì 20 ottobre, a partire dalle15:00 in via Campo Marzio 78, si ...La Flc Cgil ha prodotto un contributo, inviato alla Commissione VII (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera dei deputati sul tema del costo dei libri di testo. Lo comunica lo stesso sindacato sul ...