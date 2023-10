Cambio di Stagione in Europa | Pioggia | Neve e Venti Forti in Arrivo

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Roma - L'si prepara a un brusco e significativo cambiamento del tempo, con previsioni di piogge abbondanti,e nevicate. I primi due mesi dell'autunno, fino a questo momento, sono stati relativamente secchi in. In Italia, dopo un periodo piovoso tra la primavera e l'estate, siamo entrati in una prolungata fase di siccità, caratterizzando questa fase autunnale. Anche se a lungo termine, le anomalie delle precipitazioni possono bilanciarsi, è importante considerare l'effetto dell'aridità prolungata quando finalmente piove. Questo scenario è in linea con i cambiamenti climatici che stanno allungando la durata dell'estate, portando a temperature più elevate e ritardando l'inizio dell'autunno. Questi cambiamenti nella lunghezza delle stagioni potrebbero essere amplificati in futuro, con un'estate ...