Camavinga | «Pavard? Scioccato vederlo così in alto! Felice per lui»

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)sul compagno. Il difensore dell'Inter contro la Scozia ha realizzato una doppietta nella vittoria della Francia per 4-1 COMPLIMENTI ? Eduardo, centrocampista del Real Madrid e della Nazionale francese, ha elogiato il compagno Benjaminper la sua doppietta: «Sono rimastonelcome una volpe in una posizionealta e nell'area di rigore avversaria, ma ha fatto un'ottima partita anche in difesa, sono moltoper lui».