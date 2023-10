Calvario per Roberto Mancini | l' ultima figuraccia in Arabia Saudita | ora è un caso

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Non decolla la gestione dicome ct dell'. Dopo il pareggio in extremis contro la Nigeria (2-2 con la rete del pari al 10° minuto di recupero), i sauditi hanno perso ancora in amichevole. È il terzo ko nelle prime quattro partite condotte dall'allenatore italiano. Questa volta la sconfitta è arrivata nel test disputato a Portimao, in Portogallo, con il Mali che si è imposto 3-1. Per la squadra allenata dall'ex ct azzurro sono 4 i gol fatti e ben 9 quelli subiti, in quattro match. Tutt'altra storia per un altro ct. Sono, infatti, due vittorie in due partite per Vincenzo Montella, che può così festeggiare così la matematica qualificazione della Turchia a Euro 2024. «Sono molto orgoglioso della prestazione dei miei giocatori e del modo in cui hanno giocato. E voglio anche dire che sono un po' orgoglioso anche di me ...