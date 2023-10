Caltanissetta | contratti affitto o lavoro a stranieri senza permesso soggiorno | 25 denunciati

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - Avrebbero stipulatodi locazione e dia cittadiniprivi didi. Con questa accusa 25 persone sono state denunciate dalla Polizia a. Durante l'attività finalizzata al rilascio dei permessi digli agenti dell'ufficio Immigrazione della Questura hanno accertato che un gruppo di, entrati regolarmente in Italia per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, ha protratto illegalmente la propria permanenza sul territorio nazionale oltre i termini consentiti dalla legge, stipulandodi locazione e di, pur essendo privi didi ...