Calendario Champions League 24-25 ottobre | programma | che partite si giocano | orari | tv | streaming Sky | Mediaset e Prime

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La UEFA2023/2024 sta per tornare. La massima competizione europea per club molto presto, per l’esattezza tra martedì 24 e mercoledì 25, allieterà nuovamente le serate dei tanti appassionati di questo sport e questa manifestazione. Tante leestremamente interessanti in quello che sarà il terzo turno. A partire dalla sfida dell’Inter, che accoglierà a San Siro il Salisburgo, passando per Siviglia-Arsenal. Il Napoli volerà in Germania per vedersela contro l’Union Berlin mentre la Lazio, in Olanda, dovrà scontrarsi con il Feyenoord. Occhio anche e soprattutto a PSG-Milan, match affascinante; stuzzica anche Newcastle-Borussia Dortmund. Ma ecco di seguito ile ildelle prossime sfide di...